バンダイが6月に全国発売、国際試合出場の上位22人ら全48種バンダイは6月15日、「ツインウエハース サッカー日本代表ver.2026」を全国量販店の菓子売場等で発売する。実写カード付きウエハースの第2弾となる新作の登場に、ファンからは「これフルコンプしたい」などと大きな反響を呼んでいる。本商品は、昨年9月から11月の国際試合における出場時間上位22人をラインナップ。さらに商品オリジナルのビジュアルカード2種に加え、