【モデルプレス＝2026/06/09】俳優の山田孝之がメインパートナーを務める公開オーディション「THE OPEN CALL」の2次審査が終了した。【写真】山田孝之、自撮りの衝撃ビフォーアフター公開◆山田孝之メインパートナーオーディション「THE OPEN CALL」山田がメインパートナーとして審査にも参加する「THE OPEN CALL」は、オリジナル映画の主要キャストを募集する公開オーディション。2月2日から約2か月にわたり募集してきた本オーデ