大相撲の幕内・義ノ富士（伊勢ケ浜）が９日、パリ公演（１３、１４日、アコー・アリーナ）に向け、力士ら日本相撲協会関係者約１３０人と羽田空港から出国した。２４歳は自身初の海外公演へ「楽しみです。（行ってみたい場所は）いろいろ、エッフェル塔とかシャンゼリゼ通りとか」と胸を高鳴らせた。昨年１０月のロンドン公演は出国２日前の稽古で右の足首とふくらはぎを負傷したため、無念の休場となった。当時、ＳＮＳなどで