ボーコンセプトが香川真司の自宅インテリアコーディネートを公開した株式会社ボーコンセプト・ジャパンは6月8日、セレッソ大阪に所属するMF香川真司の自宅インテリアコーディネートを担当し、完成した住空間の様子を公開した。洗練されたこだわり溢れるプライベート空間の公開に、SNS上では「かっこよすぎでしょ」「オシャレすぎる」と大きな反響を呼んでいる。兵庫県出身の香川はセレッソ大阪でプロキャリアをスタート後、ド