歌手で俳優の星野源さん（45）が、2026年6月6日にインスタグラムを更新。激変した姿を公開した。イ・ヨンジとピースで写真星野さんはインスタグラムで、韓国の女性ラッパー、イ・ヨンジさん（23）との2ショットを公開。両手でピースして笑顔を見せている星野さんは、かなり明るい髪色になっている。さらに、鏡にカメラを向けた自撮り写真も公開。髪をピンク系のアッシュカラーに染めたようだ。コメント欄には「ええええええええ！