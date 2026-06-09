４人組ロックバンド「ＴＨＥ虎舞竜」の高橋ジョージが９日、東京・有楽町の宮城ふるさとプラザで会見を行い、新レーベル「パイナップルレコーズ」の設立を発表した。設立日はロックの日の６月９日付け。ロックを愛する高橋らしい出発になった。高橋は整えられたリーゼントに白い革ジャン姿で登場し、新レーベルの設立を宣言。「自分たちのレーベルを作りました。僕が大好きなビートルズのレコード会社がアップル。レーベルを作