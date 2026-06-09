ディズニーが、ディズニー＆ピクサー映画最新作『トイ・ストーリー５』の公開に合わせて様々な企画を実施。「トイ・ストーリー」シリーズの世界観を楽しめる関連グッズや特別イベントが展開されます☆ ディズニー＆ピクサー映画最新作『トイ・ストーリー５』公開記念「トイ・ストーリー」シリーズ企画 まとめ 2026年7月3日より全国ロードショーされる、ディズニー＆ピクサー映画最新作『トイ・ストーリー５』おも