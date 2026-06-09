山形県天童市の駐車場で8日夜、折りたたみ式のナイフ1本を持っていた疑いで、市内の41歳の男が現行犯逮捕されました。銃刀法違反の疑いで逮捕されたのは天童市貫津の無職・柴田真司容疑者（41）です。警察の調べによりますと、柴田容疑者は正当な理由がないにも関わらず、8日午後8時半ごろ、天童市桜町の駐車場で刃体の長さがおよそ6センチの折りたたみ式ナイフ1本を持っていた疑いです。現場近くの住民から不審車両がいるとの通報