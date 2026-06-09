７日、河北省滄州市粛寧県の楽器メーカー、楽海楽器の工場で働く従業員。（石家荘＝新華社配信／苑立偉）【新華社石家荘6月9日】中国河北省滄州市粛寧県はここ数年、科学技術の革新を原動力に地元の楽器産業の高度化を進め、産業クラスターを形成することで、経済の質の高い発展を後押ししている。県内には現在、楽器および関連企業が300社余りあり、各種の伝統民族楽器や西洋楽器、関連部品を年間100万点以上生産している。７日