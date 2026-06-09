東京都は、都内のマンションに義務付けられている駐車場の設置台数について基準を緩和する方針を固め、見直し案を公表しました。都が23年度から25年度にかけて駐車場の利用実態を調査したところ、カーシェアリングの普及などによる「車離れ」の影響からマンションの駐車場の稼働率が低迷しているケースが多くみられることが分かりました。これを受け都は、マンションの一般駐車場について23区内では現在の「350平方メートルごとに1