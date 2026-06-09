シャインマスカット海外流出の二の舞を防ごうと、専門機関がこの夏にも立ち上がります。日本で開発された農産物をめぐっては、ぶどうの高級品種の「シャインマスカット」などの苗木が海外に無断で持ち出されるケースが相次いできました。特に、中国での栽培面積は、日本の約30倍で、流出による損失は年間100億円以上に上るとみられます。こうしたなか、農林水産省などは、8月をめどに育成の権利を持つ人に代わって、海外での品種登