漫画『ブルーロック』のコミックスと実写映画がコラボレーションすることが決定した。映画『ブルーロック』のキャスト陣が原作コミックス22巻分の表紙を飾り、特別版フル帯コミックスが23日から全国書店にて発売される。【画像】顔そっくり！実写『ブルーロック』潔役の高橋文哉また、フル帯デザインは『ブルーロック』実写映画化記念スペシャル表紙として、電子版でも19日以降順次、配信予定となっている（※3巻は、紙のコミ