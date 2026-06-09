栃木県宇都宮市で目撃情報が相次いでいるクマの捜索が続いています。宇都宮市では9日もクマの目撃情報が相次ぎ、未明から朝早くにかけて市内の中学校付近や宇都宮大学などで目撃が相次ぎました。宇佐美輝記者：午前7時半です。宇都宮大学の敷地内で、消防がドローンを使ってクマを捜索しています。宇都宮市の中心部では、6日からクマの目撃情報が相次いでいますが、市によりますと複数の個体がいる可能性もあるということです。宇