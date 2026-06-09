政府は9日、今年度に取り組むこども関連政策の詳細を示す「こどもまんなか実行計画2026」を決定しました。9日、高市総理大臣をトップとしたこども政策推進会議で決定されたのは、「こどもまんなか実行計画2026」です。この実行計画は毎年改定され、こども政策に関する具体的な取組みを示したもので、こども版の「骨太の方針」と位置づけられています。実行計画の基本的な方針には、こどもの命と安全・安心を徹底的に守ることや、社