お笑いコンビ・東京ダイナマイトの松田大輔が9日、自身のXを更新。同コンビからの脱退を表明した。【画像】松田大輔、東京ダイナマイト脱退報告今後についても言及松田は「この度私松田大輔は東京ダイナマイトを脱退する事になりました。沢山考えた上で決断致しました。今まで応援してくださったファンの皆様、スタッフの皆様、本当に感謝しかありません。今後は吉本興業の俳優部で新たな人生を歩んで行きます。本当に本当
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