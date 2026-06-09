とちぎテレビ 昨夜、宇都宮市の陽南中学校の周辺でクマの目撃情報があり警察などが警戒に当たりあたりは騒然となりました。けさは宇都宮大学付近などで目撃情報があり、市や警察では注意を呼びかけています。 宇都宮市で目撃が相次ぐクマ。今月６日に最初に目撃情報があってから移動をしながら繁華街にも出没。８日夜８時頃には、宇都宮市川田町で目撃されました。そして、午前２時１５分頃にも同じ川田町の道路を走るク