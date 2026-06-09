飛鳥時代の宮殿跡や高松塚古墳など19遺跡で構成する「飛鳥・藤原の宮都」（奈良県）が世界文化遺産に登録される見通しとなったのを受け、松本洋平文部科学相は9日の記者会見で「価値や魅力の国内外への発信に一層取り組む」と述べた。構成する遺跡に多くの人が訪問することが期待されるとして「（遺跡群の）持続可能な保存、活用が図られるよう取り組みたい」と話した。国連教育科学文化機関（ユネスコ）諮問機関が世界文化