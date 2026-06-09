大相撲のパリ公演（13、14日）に向け、幕内・義ノ富士（24＝伊勢ケ浜部屋）が9日、羽田空港から出発した。昨年10月のロンドン公演は出発の2日前、稽古中に右足を痛めたため休場。「（休場理由を）パスポートを忘れたとか書かれた。SNSは怖い」と話していたが、「行ってきます！」と明るい表情だった。東前頭2枚目で臨んだ夏場所では11勝4敗で敢闘賞を獲得。名古屋場所（7月12日初日、IGアリーナ）で新三役昇進が濃厚となって