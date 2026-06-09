【ロンドン＝市川大輔】英国のスターマー首相は８日、米大手ＩＴ企業などに対し、１８歳未満の子供がスマートフォンなどで性的な画像の閲覧や送受信ができないようにする機能の導入を要請した。３か月以内に導入しない場合、罰則付きの規制法案を提出するという。英政府によると、こうした取り組みは世界で初めてとなる。米アップルや米グーグルに対し、制限対象の利用者の端末に裸の映像や画像にアクセスできない機能設計を求