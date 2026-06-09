中東情勢が、うどんにも影響を広げかねない事態となっています。都内のさぬきうどんの店舗です。昼時に向けて、うどんをゆでる作業を進めています。うどんには、小麦が使われますが、こしの強さを実現するとされるオーストラリア産が広く活用されています。燃料や肥料価格が高騰するなか、オーストラリア農水省は、7月からの1年間の生産量が、26％減り、大幅減少になるとの予測を示しました。香川さぬき麺業東京駅店杉山柔和店長