犬同士が見せる愛情表現とは？ 人間と同じように犬にも相性があり、相性がいい犬同士は仲睦まじい姿を見せてくれます。そして時には、犬なりの方法で相手に「大好き」と伝えていることも。では、具体的に犬同士はどのような愛情表現をするのか、一緒に見ていきましょう。 1.相手の犬の顔を舐める 犬が相手の犬の顔を舐めるのは、「大好き」「仲良くしたい」という愛情表現です。相手が嫌がらずに穏やかな態度で受け入