『ちいかわレストラン 沖縄PARCO CITY店』にて、夏季限定メニュー「シーサーの浮き輪でぷかぷかかき氷」が、2026年6月6日から9月30日までの期間限定で登場する。※すべて価格は税込みちいかわたちがお出迎え！タコライスなど限定メニューもある沖縄店“ファミリーレストラン”をコンセプトにしたオリジナルメニューや店内装飾で出迎えてくれる『ちいかわレストラン』。2023年に初めて池袋PARCOに誕生。2店舗目が沖縄PARCO CITYに