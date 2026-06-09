1年目から間近で佐々木を見守ってきたスミス。この名捕手の存在も怪腕復活のポイントの一つとなっている(C)Getty Images日本の怪物がようやく米球界で産声を上げようとしている。ドジャースの佐々木朗希だ。ポスティングシステムでのメジャーリーグ移籍を叶えた2025年1月に20球団以上が絡んだとされる交渉戦の末に、ドジャースと650万ドル（約9億8200万円）のマイナー契約を締結した佐々木。自ら「夢」と語った舞台でのプレー