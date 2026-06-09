お笑いコンビ・エルフの荒川さんは6月8日、自身のX（旧Twitter）を更新。先輩芸人に“ファン認定”された席次表を公開しました。【写真】荒川、先輩芸人に“ファン認定”「下の名前、初めて知ったかも…」荒川さんは「正面突破させてくれてありがとうございます」とつづり、2枚の写真を投稿。お笑いコンビ・カベポスターの永見大吾さんの披露宴に出席したようで、その際の席次表を公開しました。「新郎先輩稲田美紀様」「新郎先