俳優・稲葉友（33）の妻でタレントの藤田ニコル（28）が8日、自身のインスタグラムを更新。ベビーカーデビューを報告した。【全身ショット】「かわい〜い！」「めちゃくちゃママの顔」ベビーカーを押す私服姿の藤田ニコル5月1日に第1子となる女児の誕生を公表した藤田。この日は「お母さんの顔になったねって沢山言ってもらえてまだ不思議な気持ち」「ちゃんとなれてるかな？」と、母になった喜びと新鮮な戸惑いを吐露しつつ、