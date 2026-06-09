「全日本大学野球選手権周南公立大１１−１奈良学園大」（９日、神宮球場）１回戦で周南公立大が奈良学園大を５回コールドで下した。「Ｊｓｐｏｒｔｓ２」の中継では、一塁の周南公立大側スタンドで、応援団に混じって応援する松村邦洋の姿が映し出された。大物芸人のまさかの訪問に、応援団や周囲の人は驚いた様子を見せていた。松村は山口県出身。故郷愛が強く、平日の午前９時開始にも関わらず球場まで駆けつけたよう