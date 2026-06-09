歌舞伎俳優の中村芝翫が９日、フジテレビ系「ノンストップ！」にＶＴＲ出演。先月結婚したばかりの長男・中村橋之助の妻・能條愛未と、姑・三田寛子の関係性を明かした。最近嬉しかったことは？と聞かれた芝翫は「長男が結婚しまして。結婚したのもそうなんですけど、娘ができたのが嬉しい」と目尻を下げた。結婚式の前夜は「寝られなくてね」と恥ずかしそうに打ち明け「３人の息子たちの前で一応、（あいさつの）練習をした