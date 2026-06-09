中国の習近平国家主席の訪朝を1面で報じる9日付の北朝鮮の労働新聞（コリアメディア提供・共同）【北京共同】7年ぶりに北朝鮮を訪れた中国の習近平国家主席と金正恩朝鮮労働党総書記が平壌で8日に会談し、政治や経済、文化などの各分野で協力を拡大する方針で合意した。中朝関係の発展に向けた「新章」を切り開く考えでも一致した。北朝鮮メディアが9日報じた。注目された非核化を巡る問題には、8日の中国側発表と同じく触れてい