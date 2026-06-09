お笑いコンビ「ニューヨーク」の嶋佐和也（４０）が８日深夜、テレビ東京の「※女性は見ないでください」に出演。「女性の８割は漫画を読めない」という独自の持論を展開した。番組では、嶋佐のほか、霜降り明星のせいや、見取り図の盛山晋太郎ら男性陣３人と、吉田莉桜ら女性陣３人が「男女の飲み会ぶっちゃけトーク」をテーマに展開。し一風変わったシステムで、男性陣が女性陣の発言に不満を抱くと、手元のボタンをプッシュ