親子でアパートを購入する際、購入資金を分担するために共有名義を選ぶケースがあります。家賃収入も持分に応じて分けられるため、一見すると合理的な方法に見えるでしょう。しかし、不動産会社や金融機関から「共有名義は慎重に」と言われることも少なくありません。 本記事では、親子でアパートを共有名義にする際の注意点や、家賃収入を分ける場合のリスクについて解説します。 共有名義でア