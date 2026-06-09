ハンバーグの生焼けによる食中毒事故が後を絶たない。どうすれば防げるのか。牛肉研究家の片平梨絵さんは「『牛肉はあまり焼かなくていい』は誤解。特にハンバーグは中までしっかり火を通すべき。そこがおざなりになっているお店は避けたほうがいい」という――。■映える「レアハンバーグ」にある危険性ハンバーグに箸を入れると、中は「ほぼ生」で真っ赤――。近年、SNSや動画サイトを中心に、こうした「レアハンバーグ」が注目