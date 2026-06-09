北中米Ｗ杯（１１日開幕）１次リーグＦ組のオランダは８日（日本時間９日）、国際親善試合（ニューヨーク）でウズベキスタンと対戦し、２―１で勝利したものの、日本戦に向けてアクシデントが発生した。オランダは前半にＦＷコディ・ガクポ（リバプール）のＰＫ弾で先制に成功。１―０とリードして迎えた後半８分に手ＦＫの場面でゴール前に上がったボールをＧＫバルト・ブルッフェン（ブライトン）がキャッチした際に相手選手