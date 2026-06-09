球団公式SNSがパイレーツ戦に向けた移動中の様子を公開ドジャースの山本由伸投手が、敵地への移動中に見せたオシャレな姿が海外ファンの間で大きな注目を集めている。球団公式SNSが遠征に向けてチャーター機に乗り込むナインの様子を公開すると、スタイリッシュな装いで先頭を飾った右腕に熱視線が注がれた。ドジャースは8日（日本時間9日）、翌日からの敵地でのパイレーツ3連戦に向けて移動する様子を公開した。お揃いとなる