「グランド ハイアット 東京」初！ イタリア色あふれる鮮やかなアフタヌーンティー東京・六本木の「グランド ハイアット 東京」。最先端のカルチャーが集う「六本木ヒルズ」の一画に位置するラグジュアリーホテルです。そんな「グランド ハイアット 東京」のイタリアン カフェ「フィオレンティーナ」にて、2026年6月1日より「イタリアン メレンダ アフタヌーンティー」が通年提供されています。「イタリアン メレンダ アフタヌーン