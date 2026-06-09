Stray Kidsが、アメリカの大型音楽フェスティバル「ザ・ガバナーズ・ボール・ミュージック・フェスティバル」のフィナーレを華やかに飾った。6月6日（現地時間）、Stray Kidsは米ニューヨークのフラッシング・メドウズ・コロナ・パークで開催された大型フェスティバル「ザ・ガバナーズ・ボール・ミュージック・フェスティバル」の2日目の公演にヘッドライナーとして出演した。【写真】「本物の王子様…」フィリックス、“純白スー