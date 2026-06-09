ENHYPENのジェイが、自由奔放でありながら独特の感性を漂わせる姿を披露した。ファッション誌『VOGUE KOREA』は6月8日、公式SNSを通じてジェイと撮影したデジタル表紙3種類を公開した。【写真】ENHYPEN・ジェイ、“洗練ビジュアル”今回の雑誌カットは「休暇のアイロニー」をテーマに制作されたもので、ジェイならではの洗練されたオーラと豊かな表現力が際立ち、世界中のファンから熱い反応を集めている。（写真提供＝『VOGUE KOR