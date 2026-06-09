【モデルプレス＝2026/06/09】韓国の7人組ガールズグループ・Billlieのつき（TSUKI）が6月8日、自身のInstagramを更新。ショート丈トップス姿を公開した。【写真】23歳K-POP日本人メンバー「くびれも綺麗」鍛え上げられた美腹筋◆つき、美腹筋輝くショートトップス姿披露つきは「きょうからげつようびだからがんばろういっしょにみんなあいしてる」とつづり、ソロショットを投稿。キャップとヘッドホンを身につけ、黒のショート丈