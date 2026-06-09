【モデルプレス＝2026/06/09】俳優の柄本佑が6月7日放送の日本テレビ系「おしゃれクリップ」（毎週日曜よる10時〜）に出演。ピアスを開けたきっかけを明かした。【写真】柄本佑＆時生兄弟「そっくり」と話題の仲良し自撮り◆柄本佑、ピアスのきっかけは母・角替和枝さん父は柄本明、母は角替和枝さん、弟は柄本時生という俳優一家で育った佑。明が座長を務める劇団東京乾電池に所属する女優の江口のりこが番組の取材に応じ、佑の子