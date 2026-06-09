「お支払いをお願いします」少女時代のティファニーが古巣への本音を明かした。【画像】新婚ティファニー、夫と濃厚キス6月8日に韓国で放送されたラジオ番組『パク・ミョンスのラジオショー』に、ティファニーがゲスト出演した。この日、パーソナリティのパク・ミョンスはリスナーからのメッセージを紹介したあと、ティファニーに「昔、SM（エンターテインメント）で駐車料金を請求されて寂しかったと話していたが、覚えているか？