太子食品工業は6月19日付で、新社長に工藤裕平副社長が就任する社長人事を決めた。5月28日開催の取締役会において決議した。工藤茂雄会長兼社長は、社長の兼務を解き会長となる。異動の理由について、経営体制のさらなる強化と若返りを図り、変化する市場環境への迅速な対応と、持続的な企業価値の向上を目指すためとしている。就任にあたり、工藤新社長は「この度、代表取締役社長の大役を仰せつかり、その責任の重さに身の引き締