Appleが折りたたみiPhoneを計画していることは長らく報じられてきました。新たに、iOS 27に折りたたみiPhone向けのコードが含まれていることを、コード解析の専門家が発見しました。Code in iOS 27 hints at support for rumored iPhone Foldhttps://appleinsider.com/articles/26/06/08/ios-27-code-has-clear-signs-that-a-folding-iphone-is-coming-soon折りたたみiPhoneの部品の実物リークや、量産が実際に始まったとの情報は