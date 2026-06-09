あなたが普段、日常で使っている言葉はもしかして略語かも！？このクイズで正式名称を覚えよう。「弱虫ペダル」の略語は？「弱虫ペダル」の略語はなんでしょうか？ヒントは、4文字の言葉！あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「弱ペダ（よわぺだ）」でした！弱ペダは『週刊少年チャンピオン』で連載されている、渡辺航さんによる自転車ロードレース