◆カーリング日本選手権第３日（６月９日、神奈川・横浜ＢＵＮＴＡＩ）女子の１次リーグ（Ｌ）を行い、前回覇者で２月のミラノ・コルティナ五輪代表のフォルティウスが、昨年２位の北海道銀行に５―１５で敗れて連勝が「２」でストップした。８日にリザーブに回った吉村紗也香がスキップでカムバック。０―１で迎えた第３エンド（Ｅ）。最終投の吉村のドローショットがスルーして相手に３点を献上した。続く第４Ｅは逆に吉村