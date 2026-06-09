【小田急ロマンスカー50000形VSEセット】 6月12日発売予定 価格：23,100円 TOMIXは鉄道模型「小田急ロマンスカー50000形VSEセット」を6月12日に再販する。価格は23,100円。 本商品は2005年3月19日営業運転開始の新型ロマンスカーがモチーフ。1987年に登場した10000形以来の前面展望と連接車体が特徴となっている。ヘッドライト・テールライト常