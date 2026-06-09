読売ジャイアンツのエース投手として1980年から1985年まで6年連続2桁勝利をおさめた西本聖氏は、長嶋茂雄監督が率いた巨人軍を代表する選手のひとりだ。長嶋監督との忘れられない思い出について、西本氏に聞いた。【写真】『週刊ポスト』で20年以上にわたって続いた金田正一氏、王貞治氏との新春名物企画「名球会ONK座談会」＊＊＊数多くいる長嶋さんの教え子の中で、一番叱られたのは私かなと自慢に思っています。思い