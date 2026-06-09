6月8日に徳島県で起きた線路脇の斜面崩壊の影響で10日までの2日間、JR土讃線の特急列車の一部区間が運休し、バスでの代行輸送も行うなど対応しています。JR四国によりますと、8日午前2時ごろ、徳島県にある土讃線・坪尻駅と箸蔵駅の間で斜面が崩れ、土砂が線路をふさぎました。斜面崩落の影響で、9日から10日にかけて土讃線の特急列車は、琴平駅から阿波池田駅の区間で終日を運転見合わせています。JR四国では、一部の便で、バスの