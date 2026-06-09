あなたは読めますか？突然ですが、「暗渠」という漢字読めますか？街歩きや地図が好きな方の間ではおなじみの言葉ですが、一般的には少し難しい専門用語かもしれません。気になる正解は……「あんきょ」でした！暗渠とは、地中に埋設された水路や、蓋をされて地下を通るようになった川のことを指します。「暗」は暗い・隠れた、「渠」はみぞ・水路という意味を持ちます。かつて地上を流れていた川が、都市開発などで道路の下に隠さ