あなたは読めますか？突然ですが、「狡猾」という漢字読めますか？物語の悪役や、油断ならない人物を形容する際によく使われる言葉ですが、どちらの漢字も日常的に書く機会は少なく、読み方に自信がない方も多いのではないでしょうか？気になる正解は……「こうかつ」でした！「狡猾」とは、悪賢くて、ずる賢いことを意味します。「狡」も「猾」も、どちらも「ずるい」という意味を持っており、自分の利益のために他人をあざむいた