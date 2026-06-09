名古屋市緑区に住む78歳の会社役員の男性にウソの電話をかけ、現金をだまし取ろうとしたとして男が逮捕されました。逮捕されたのは、神戸市の無職・住田悠剛容疑者(26)です。警察によりますと、住田容疑者は今月6日から8日にかけて、緑区に住む会社役員の男性(78)に「犯罪収益のお金が口座に入っているか確認する必要がある」などとウソの電話をかけ、現金をだまし取ろうとした詐欺未遂の疑いが持たれています。妻の口座の