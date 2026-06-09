お笑いコンビ「東京ダイナマイト」の松田大輔（49）が9日、自身のXで「東京ダイナマイト」脱退を発表した。松田は「この度私松田大輔は東京ダイナマイトを脱退する事になりました。沢山考えた上で決断致しました」と発表。「今まで応援してくださったファンの皆様、スタッフの皆様、本当に感謝しかありません」と感謝した。今後については「今後は吉本興業の俳優部で新たな人生を歩んで行きます」と明かし「本当に本当に有